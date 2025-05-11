Beylikdüzü’nde dehşet anları ortaya çıktı: Metrobüs kazası araç içi kamerasında

Kaynak: DHA

Beylikdüzü’nde 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcular savrulması ve şoförün panik anları saniye saniye kaydedildi.

Beylikdüzü'nde 1 kişlinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.

ŞOFÖR MAHALLİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Son Haberler
Karaman’da kadın sürücü ölümden kıl döndü
Karaman’da kadın sürücü ölümden kıl döndü
Tatilde tuvalet ihtiyacınız için kredi çekmeniz gerekebilir
Tatilde tuvalet ihtiyacınız için kredi çekmeniz gerekebilir
Beşiktaş'ta o oyuncuyla ayrılığı Serdal Adalı açıkladı!
Beşiktaş'ta o oyuncuyla ayrılığı Serdal Adalı açıkladı!
ABD ile Çin arasındaki müzakereler devam ediyor
ABD ile Çin arasındaki müzakereler devam ediyor
63. TBMM Koşusu'nun kazananı belli oldu!
63. TBMM Koşusu'nun kazananı belli oldu!