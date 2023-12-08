Begüm Kütük dua istedi. ‘Çok uğraşıyorum’

2010 yılından bu yana Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Kütük, “O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum. Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim” demişti.

"BİRLİKTE HALAY ÇEKECEĞİZ"

Geçtiğimiz ay ise Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenen Kütük, muhabirlerin "Çocuk sahibi olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Çok istiyorum, uğraşıyoruz. Olduğunda söz ilk size söyleyeceğim ve birlikte halay çekeceğiz" diyerek cevap vermişti.

Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz akşam Karaköy'de yer alan bir otelde düzenlenen bir davete katıldı.

"ÇABA HARCIYORUM"

Gazetecilerle bir araya gelerek eşi ile objektiflere poz veren güzel oyuncu, çocuk istediği açıklamasının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Evet çocuk çok istiyorum, Allah sağlığıyla nasip etsin inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Uğraşıyoruz, deniyoruz, çaba harcıyorum bu konuda. İnşallah olsun, paylaşırım sizinle ama çok istiyorum olmasını. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin.