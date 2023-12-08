Begüm Kütük dua istedi. ‘Çok uğraşıyorum’

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Ünlü oyuncu, çocuk istediğini belirterek dua istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Begüm Kütük dua istedi. ‘Çok uğraşıyorum’

2010 yılından bu yana Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

6571c04186b2471914caf768.jpg

Kütük, “O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum. Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim” demişti.

6571c04e86b2471914caf76a.jpg

"BİRLİKTE HALAY ÇEKECEĞİZ"

Geçtiğimiz ay ise Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenen Kütük, muhabirlerin "Çocuk sahibi olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Çok istiyorum, uğraşıyoruz. Olduğunda söz ilk size söyleyeceğim ve birlikte halay çekeceğiz" diyerek cevap vermişti.

6571c0aa86b2471914caf771.jpg

Begüm Kütük ile Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz akşam Karaköy'de yer alan bir otelde düzenlenen bir davete katıldı.

"ÇABA HARCIYORUM"

Gazetecilerle bir araya gelerek eşi ile objektiflere poz veren güzel oyuncu, çocuk istediği açıklamasının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

6571c0ba86b2471914caf774.jpg

Arkadaşlar bu çok hassas bir konu, siz bunu sorduğunuz zaman tepki görüyoruz ama iyi niyetle sorduğunuzu biliyorum. Evet çocuk çok istiyorum, Allah sağlığıyla nasip etsin inşallah. Allah isteyen herkese nasip etsin. Uğraşıyoruz, deniyoruz, çaba harcıyorum bu konuda. İnşallah olsun, paylaşırım sizinle ama çok istiyorum olmasını. Dualarınıza çok ihtiyacım var. Bana dua edin.

İlgili Haberler
Oyuncu Begüm Kütük'ün eşi iskelede aşka geldi
Yine cep yakacak. Begüm Kütük Bodrum'daki lahmacun fiyatları için bakın ne dedi
Begüm Kütük'ten scooter uyarısı
Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Son Haberler
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı Gündem
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı Ekonomi
Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı Gündem
Turgay Ciner lüks evini 450 milyona satışa çıkardı. Haberi Patronlar Dünyası yakaladı
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altından kalkmak deyimi ne anlama geliyor?
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sandık Kokusu 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı Magazin
Burcu Esmersoy'dan Serenay Sarıkaya itirafı. Ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiralamıştı
Duyan kimliğini alıp Nüfus Müdürlüğü'ne koşacak 'Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz Ekonomi
Duyan kimliğini alıp Nüfus Müdürlüğü'ne koşacak 'Sayılı gün kaldı üstelik ücretsiz