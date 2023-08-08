beIN Sports ve TRT'nin yeni sezondaki spor yorumcuları belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon bu hafta başlıyor. Maç sonrası spor kanallarında yorum yapacak isimler de bir bir netleşti.

beIN Sports ve TRT'nin yeni sezondaki spor yorumcuları belli oldu

TRT 'Stadyum' programı ve beIN Sports yorumcu ekipleri belli oldu.

Geçen sezon beIN Sports'tan 'Galatasaray'ın hakkı yeniyor' diyerek istifa eden Tugay Kerimoğlu yeni sezonda TRT Spor'un Stadyum' programında yer alacak.

Gazeteci Sina Koloğlu yaptığı paylaşımda TRT Spor ve beIN Sports'ta yer alacak isimleri açıkladı.

Ogün Temizkanoğlu ve İlker Yağcıoğlu da Stadyum ekibinde.

Geçen yıl TRT Spor'da yer alan Nihat Kahveci ise bu yıl Nutspor'da.

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beIN Sports'la yolları ayrıldı haberleri sonrası Güntekin Onay'ın sıkı pazarlıklar sonrasında yayııncı kuruluşa devam ettiği öğrenildi.

Maç sonu yorum yapacak ekipler de belli oldu. Galatasaray maçları sonrası Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Emre Aşık yorum yapacaklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası yorum yapacak ekip; Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Feyyaz Uçar. Tabii Güntekin Onay başkanlığında.

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