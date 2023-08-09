Beinsports ve TRT'nin Süper Lig maçları yorumcuları belli oldu. Güntekin Onay sürprizi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beinsports ve TRT'nin spor programları yorumcuları yorumcuları belli oldu. Güntekin Onay sürprizi yaşandı.

Beinsports ve TRT'nin Süper Lig maçları yorumcuları belli oldu. Güntekin Onay sürprizi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beinsports ve TRT'deki programların yorumcuları belli oldu.

Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Süper Lig maçları başlıyor. TRT 'Stadyum' programı ve beIN Sports yorumcu ekipleri belli oldu. 'Stadyum'da bu sene yeni isim Tugay Kerimoğlu. beIN Sports'tan 'Galatasaray'ın hakkı yeniyor' diyerek istifa etmişti. 'Stadyum'da Ogün Temizkanoğlu ve İlker Yağcıoğlu ile birlikte yorum yapacak.

- Geçtiğimiz yıl TRT'de olan Nihat Kahveci, Nutspor'da. Bu ekibe bir isim daha eklenecek.

- Güntekin Onay'ın ayrılacağı haberleri çıkmıştı. Duyduğumuz 'iyi bir pazarlıktan' sonra burada kaldı.

- Beinsports'ta kaç sonu yorum yapacak ekipler de belli oldu. Galatasaray maçları sonrası Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Emre Aşık yorum yapacaklar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası yorum yapacak ekip; Uğur Meleke, Ersun Yanal ve Feyyaz Uçar. Tabii Güntekin Onay başkanlığında.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı Güncel
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti Güncel
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası Güncel
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı Güncel
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı Magazin
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu Spor
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu Güncel
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu