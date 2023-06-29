beINSports'un en önemli ismi veda etmeden kanaldan ayrıldı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yayıncı kuruluşun en önemli isimlerinden Güntekin Onay sürpriz bir karar aldı.

Uzun süredir beINSports'un maç sonrası ana programlarının moderatörlerlüğünü yapan Güntekin Onay'ın kanalla yolları ayrıldı.

Güntekin Onay'ın, yeni sezonda kariyerine birçok ünlü yorumcunun yaptığı gibi dijital bir medyada devam etmesi bekleniyor.

Onay'ın sosyal medyasından ayrılığı duyurmaması da dikkat çekti.debilir.

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Gündüz Tekin Onay'ın oğludur. Onay, Özel Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde okumaya başladı ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm bölümüne geçiş yaptı. 1992'de Kanal 6 'ya geçen Şansal Büyüka'nın yabancı dil bilen, genç, bilgili elemanlardan oluşan yeni bir ekip kurmak istemesi ile Türk Spor Basınına girdi.

Kanal 6'da dış haberler sorumlusu olarak mesleğe başladı. İlk olarak "Güney Amerika Kupasını" anlattı. Sonra "Borussia Dortmund - Internazionale" maçını anlatmaya Almanya'ya gitti. 1992-1993 sezonunda Türkiye Ligi maçlarını anlatmaya başladı. İlk anlattığı maç "Kocaelispor - Beşiktaş JK " maçı oldu. Kanal 6 sabah bültenlerinde spor haberlerini sunmaya başladı ve Şansal Büyüka ile stadyum programını yaptı. Daha sonra Şansal Büyüka'yla beraber Kanal D'ye geçti ve Televole isimli spor programını yaptı. 1996 yılında Şansal Büyüka ile beraber Show TV'ye geçti. 1997 yılında Star TV'ye geçerek Telegol programının sunuculuğunu yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattı.

Daha sonra NTV'ye transfer oldu. Rıdvan Dilmen'le beraber %100 Futbol programını lig maçlarından sonra ve Türk takımlarının Avrupa maçlarından sonra yapmaktadır. 26 Temmuz 2017 tarihinde BeIN Sports (Türkiye)'ye transfer oldu.

Star TV'den NTVSpor'a kadar birçok kanalda uzun yıllar spikerlik yapan ama son yıllarda moderatörlüğe ağırlık veren Güntekin Onay, aynı zamanda Hürriyet gazetesinde maç yazıları kaleme alıyor. Ünlü teknik adam rahmetli Gündüz Tekin Onay'ın oğlu olan Güntekin Onay, Beşiktaşlı kimliğiyle tanınıyor.