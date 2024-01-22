Bekar Afgan kadınlar hastaneye gidemeyecek. Taliban’dan yeni kısıtlamalar

Hidayet ve Fazilet Bakanlığı yetkilileri, evli olmayan bir kadının çalışmasının uygunsuz olduğunu söyleyerek, bir kadına sağlık kuruluşundaki işini sürdürmek istiyorsa evlenmesini tavsiye etti.

Taliban , başlangıçta daha ılımlı bir yönetim vaat etmesine rağmen, 2021'de iktidara geldikten sonra uyguladığı sert önlemler kapsamında kadınları kamusal yaşamın çoğu alanından men etti ve kızların altıncı sınıftan sonra okula gitmesini engelledi .

Ayrıca güzellik salonlarını kapattılar ve kendi koydukları başörtüsü kurallarına uymayan kadınları tutuklayarak kıyafet yönetmeliğini uygulamaya başladılar. Mayıs 2022'de Taliban, kadınların yalnızca gözlerini göstermelerini isteyen ve Taliban'ın 1996 ile 2001 yılları arasındaki önceki yönetimi sırasındaki kısıtlamalara benzer şekilde tepeden tırnağa burka giymelerini talep eden bir kararname yayınladı.

Afganistan'daki BM misyonu, geçtiğimiz yılın ekim-aralık aylarını kapsayan son üç aylık raporunda, Taliban'ın bekar veya yanlarında erkek vasisi veya eşi Afgan kadınlarına baskı uyguladığını söyledi.

Afganistan'da erkeklerin vesayetiyle ilgili resmi bir yasa bulunmamakla birlikte Taliban, kadınların kendisiyle kan bağı veya evlilik bağı olan bir erkek olmadan hareket edemeyeceklerini veya belirli bir mesafeye seyahat edemeyeceklerini söylüyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında 3 kadın sağlık çalışanı “mahremsiz” çalışacakları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Raporda, ailelerinin bu eylemi tekrarlamayacaklarına dair yazılı bir garanti imzalamasının ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.

Paktia vilayetinde Velayet ve Fazilet Bakanlığı, Aralık ayından bu yana mahremi olmayan kadınların sağlık tesislerine erişimini yasakladı. Uygunluğun sağlanması için ildeki sağlık tesislerini ziyaret eder.

Taliban'ın ahlak polisi olarak görev yapan bakanlık, kadınların halka açık yerleri, ofisleri ve eğitim kurumlarını kontrol noktaları ve denetimler yoluyla ziyaretlerinde başörtüsü ve mahrem zorunluluğunu da uyguluyor.

BM, Aralık ayında Kandahar vilayetinde bakanlık yetkililerinin kadınların mahremsiz uzun mesafe yolculuk yapmamasını sağlamak için bir otobüs terminalini ziyaret ettiğini ve otobüs şoförlerine kadınların mahremsiz binmesine izin vermemeleri talimatını verdiğini söyledi.

Kadınlar ayrıca Taliban'ın resmi olarak yasaklamadığı doğum kontrolünü satın aldıkları için tutuklandı.

BM raporu hakkında yorum yapmak için Velayet ve Fazilet Bakanlığı'ndan hiç kimse hemen müsait olmadı.