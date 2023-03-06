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Beklenen yağmur yağdı 

Edirne’de aylardır beklenen yağış belli aralıklarla etkili olurken, vatandaşlar uzun süredir beklenen yağmura sevindi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:23
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Beklenen yağmur yağdı 

Beklenen yağmur yağdı 
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İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın yerini yağmura bırakması, hem çiftçileri hem de Edirnelileri sevindirdi. Meteoroloji'nin hava tahminlerinin ardından Trakya'da yağmur yağışı belli aralıklarla etkili oluyor.


Yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, tedbir alarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Alışverişe çıkan ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI

Babası ve ağabeyinin çiftçi olduğunu söyleyen vatandaşlardan Çiğdem Akan, "Sabah telefonla konuştuk. Çok mutlular yağmur yağdığı için. Gübreleri attılar, yağmur bekliyorlardı, verim oldu. Bu sene Edirne'de kış yok. 10 gün yağış bekliyorlar, heyecanlı ve mutlular. İnşallah böyle gider; verim olur, bereket olur. Edirne'miz tarımın cenneti gibi. Her şey var; çeltik var, ekin var. İnşallah bu yağmur da bereketi yağdırır" dedi.

Edirne'de uzun süredir yağmur yağmadığını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Çakır, "Çiftçilikle uğraşan arkadaşlarım var. Merakla yağmurun yağmasını bekliyorlardı, gübrelerini atamamışlardı. Bu durum bizi de dolaylı yoldan etkiliyor. Çiftçi verimli olacak ki biz de mahsulü uygun fiyattan yiyebilelim. Yağmur yağması bizi sevindirdi. Edirne'de bu sene kış da olmadı. Birçok çiftçi arkadaşım var, hepsi yağmura sevindi" şeklinde konuştu.

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