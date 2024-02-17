Bel ağrılarını giderme yöntemi ortaya çıktı

Bel ağrısı, toplumda çok yaygın bir sağlık sorunudur. Ancak bel ağrısının nedeni her zaman bel fıtığı değildir.

Bel fıtığı, bel omurgasındaki disk adlı kıkırdak yapının dışarı çıkmasıyla oluşur.

Bel fıtığı, bacaklara yayılan şiddetli ağrılara ve bazen sinir sıkışmasına yol açabilir.

Bu durumda ameliyat gerekebilir.

Ancak bel ağrısının çoğu zaman başka nedenleri vardır.

Örneğin, bel omurgasındaki kemik eklemlerinin aşınması veya zorlanması, ağrı duyu liflerinin uyarılmasına neden olur.

Bu tip bel ağrıları, genellikle ilaç tedavisi ve dinlenmeyle geçebilir.

Ancak bazı hastalar, kronik bel ağrısı çekerler. Bu hastalara, ameliyatsız ve konforlu bir tedavi yöntemi sunuyoruz.

Bu yöntem, belden iğneyle yapılan enjeksiyon veya radyofrekans tedavisidir.

Bu işlemler, beldeki ağrı duyu liflerini etkisiz hale getirerek, bel ağrısını ortadan kaldırır.

Bu işlemler, lokal anestezi altında, 10-15 dakika içinde yapılır.

Hasta, 45 dakika sonra evine dönebilir ve normal hayatına devam edebilir.

Bu tedavi yöntemi, hastanın ağrı kesici veya kas gevşetici ilaç kullanmasını gerektirmez.

Bu tedavi yöntemi, ameliyat gerektirmeyen bel ağrısı hastaları için uygundur.

Ameliyat gerektiren bel fıtığı hastaları için ise bu tedavi yöntemi önerilmez.