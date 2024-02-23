Bel ağrılarını önlemenin dört basit yolu ortaya çıktı. Sürekli şikâyetçi olan çalışanlara müjde geldi

Oturduğunuz zamanı dengelemek için en iyi yol vücudunuzu aktif tutmaktır. Oturma sürenizi izlemek (örneğin adım saymak) size başlangıç seviyenizi gösterebilir ve daha spesifik hareket hedefleri koymak için size rehberlik edebilir.

Dinamik olun

Vücudunuzu aktif tutmak, oturduğunuz zamanı dengelemek için en iyi yoldur. Haftada 150-300 dakika arası orta şiddette egzersiz yapmak ve direnç çalışmalarına ağırlık vermek, oturmanın zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olur, uzmanlar tavsiye ediyor.

Oturma sürenizi izlemek (örneğin adım saymak) size başlangıç seviyenizi gösterebilir ve daha spesifik hareket hedefleri koymak için size rehberlik edebilir.

Core kaslarınızı kuvvetlendirin

Derin core kaslarınızı (kalçadan sırta doğru uzanan kas grubu) çalıştırmak, otururken gövdenize destek sağlar. Güçlü bir core, omurganızı koruyarak disklerinizde ve eklemlerinizde oluşan gerilimi azaltır.

Bel ağrısı çeken 30 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, beş haftalık bir core kuvvetlendirme programının ardından oturarak yapılan işlerde ağrının ve kas yorgunluğunun belirgin şekilde düştüğünü ortaya koymuştur.

Hareket araları alın

Araştırmalar, sadece iki saat boyunca kesintisiz oturmanın, bel problemleri de dahil olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

Her 30 dakikada bir kalkıp hareket etmek, bu sorunların bir kısmını önleyebilir.

Hareket araları, hızlı bir şekilde esnemek, üç dakika dans etmek veya telefonda konuşurken yürümek gibi şeyleri içerebilir.

Mikro hareketler yapın

Düzenli aralar almak mümkün olmadığında, sandalyenizde yapacağınız küçük hareketler de işe yarayabilir.

Kendinizi yorgun hissediyorsanız veya hareket etmekte zorlanıyorsanız, sandalyeye baskı uygulamak rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Sandalyenin kenarlarını tutun, sonra kollarınızı düzleştirerek kalçanızı sandalyeden hafifçe kaldırın.

Ayaklarınız yere değerken bu pozisyonda sadece birkaç saniye durun.

Kısa bir sandalye yogası seansı da ağrıyı azaltmada etkili olabilir.