Bel ve boyun fıtığı hayatı zehir ediyor. Uzmanlar çarelerini tek tek açıkladı

Bel ve boyun fıtığı, pek çok insan için endişe verici bir durum olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bu rahatsızlıkların çözümlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, Covid-19 pandemisi nedeniyle değişen yaşam tarzımızın hareketsizliği artırdığını ve bu durumun bel ve boyun fıtığı şikayetlerini artırdığını belirtti.

Coşkun, evde çalışma alışkanlığı, evde vakit geçirme, kötü duruşla uzun süre oturma, yatarak televizyon izleme, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımının bel ve boyun fıtığı şikayetlerini tetikleyebileceğini ifade etti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, bel ve boyun fıtıkları hakkında bilgi verirken, pandemi nedeniyle yaşam tarzımızın değiştiğini ve bu durumun bel ve boyun fıtığı şikayetlerini artırdığını tekrar hatırlattı.

Coşkun, evde çalışma alışkanlığı, evde vakit geçirme, kötü duruşla uzun süre oturma, yatarak televizyon izleme, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımının bel ve boyun fıtığı şikayetlerini artırabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Nihat Egemen, boyun fıtığı teşhisinde hastanın detaylı öyküsünün alınması ve uygun muayenenin yapılmasının önemini anlattı.

Tanı için boyun grafikleri, MRG ve EMG gibi yöntemlerin kullanıldığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri ise hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler bazen yeterli olabilirken, bazı hastalar için fizik tedavi egzersizleri gerekebilir. Eğer bu tedaviler yetersiz kalırsa, cerrahi müdahale gerekebilir. Boyun fıtıklarının cerrahisinde, sinirlere baskı yapan fıtıklaşmış diskler temizlenir ve yerine titanyumdan yapılmış bir disk yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 45-60 dakika sürer ve hastalar ameliyattan 2 saat sonra ayağa kalkabilirler. Hastalar genellikle 1 hafta içinde günlük hayatlarına dönebilirler ve ameliyat sonrası 6 hafta boyunluk kullanmaları gerekebilir. Boyun fıtıklarında cerrahi müdahale gerektiğinde, hastaların bir beyin ve sinir cerrahına danışmaları ve en uygun şekilde tedavi edilmeleri önerilir.

Beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Op. Dr. Umut Yaka, bel fıtığı hakkında bilgi verirken, bel fıtığı tanısı konulan hastaların %90'ının doktor tarafından önerilen ilaç, yatak istirahati veya fizik tedavi sonrasında ağrı şikayetlerinin geçtiğini açıkladı.

Fıtık nedeniyle sinirde oluşan ödemi ve şişliği azaltmak için ödem çözücü kortizol, ağrının rahatlaması için ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler kullanılabilir. Ameliyat dışı tedavi yöntemlerine rağmen ağrıları devam eden hastalarda ise ameliyat gerekebilir.

Bel fıtığı, omurgayı oluşturan kemikler arasındaki lastiksi yastıkların (disklerin) kopması, yırtılması ve yıpranması sonucu sinir köklerinin sıkışması durumudur. Bel, sırt ve bacaklara kadar yayılan ağrılar, bel fıtığının en yaygın belirtileri arasında yer alır. Çoğu zaman fıtıklaşmış diskler kendiliğinden veya basit evde bakım önlemleriyle iyileşebilir. Ancak daha şiddetli bel fıtığı vakaları doktor kontrolünde tıbbi müdahale gerektirebilir.

Bel fıtığı belirtileri arasında bel, boyun ve kürek kemiği ağrısı, siyatik sinirde baskı varsa kalça veya bacaklarda ağrı, vücudun belirli bölgelerinde uyuşukluk veya karıncalanma hissi, baldırın arkasında veya ayak tabanında ağrı, eğilme veya dikilme gibi sırt hareketlerinde sorun yaşama, kaslarda güçsüzlük, öksürme veya pozisyon değiştirdikten sonra ve geceleri şiddetlenebilen ağrı, yürüyüş sırasında zorlayıcı ağrı, sırt kaslarında spazm ve mesane veya bağırsak fonksiyonlarında değişimler yer alır.

Boyun fıtığı, genetik olarak zayıf kaslar, uzun süre bilgisayar başında çalışma ve hareketsiz bir yaşam nedeniyle oluşabilir. Boyun fıtığı yaşam kalitesini düşüren ve hayatı zorlaştıran bir rahatsızlıktır.

Boyun fıtığı belirtileri arasında tek kolda hissedilen ağrı ve uyuşma, ağrı ve uyuşmaya eşlik eden baş dönmesi, gözlerde sinek uçuşması, kulak çınlaması, konsantrasyon eksikliği ve mide bulantısı, yürümede dengesizlik, kaslarda kuvvet kaybı ve gece uykuda artan ağrılar bulunur.