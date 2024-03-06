Bel ve boyun fıtıkları hayatı nasıl zorlaştırır? Uzmanı çarelerini açıkladı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, bel ve boyun fıtıkları ile ilgili bilgiler paylaştı. Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşam tarzımızın değişmesiyle hareketsizliğin arttığını hatırlatarak, “Bel ve boyun fıtığı şikayetleri çoğaldı. Evde çalışma alışkanlığı, evde vakit geçirme, kötü duruşla uzun süre oturma, yatarak televizyon seyretme, bilgisayar, telefon ve tablet kullanma bel ve boyun fıtığı şikayetlerini artırabiliyor” dedi.

Boyu fıtığı (servikal disk) olanlarda kollarda ve ellerde uyuşma, ağrı, güçsüzlük gibi belirtiler görüldüğünü ve tedavisinin geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Coşkun, “Boyun fıtığı, boyunda, omuzlarda günlük yaşamı olumsuz etkileyen ağrı, uyuşma, güç kaybı, his kaybı; boyun, omuz ve sırt kaslarında kasılma yapabilir. Bu ağrılar, uyuşma ve güç kaybı sabahları daha çok hissedilebilir, hatta bazen uykuyla uyanmaya sebep olabilir. İnsan boynunda yedi tane omur vardır. Her omurun arasında disk denilen yastıkçık görevi yapan kıkırdaklar bulunur. Bu kıkırdak yapının yırtılması, omurga içindeki omurilik veya kola giden sinirlere baskı yapması sonucu boyun fıtığı oluşur. Boyun fıtığı hastada şiddetli bir boyun ağrısı ve kola yayılan ağrı ve uyuşma yapar. Zaman geçtikçe yırtılan kıkırdak sinirlere baskı yaparsa kolda güçsüzlük, eğer omuriliğe de baskı yaparsa tüm vücutta hareket bozuklukları görülebilir. Boyun fıtığı çok ilerlediğinde hasta yatağa mahkum olabilir. Boyun fıtığının sebepleri arasında, boyun omurları arasındaki kıkırdağın aşınması, ani ve kuvvetli boyun hareketleri, ağır yük kaldırmak, ani dönmeler, başı öne eğerek uzun süre çalışmak, masa başında çok saat geçirmek, uygun olmayan yatış şekli, doğru seçilmeyen yastıkla uyumak, emniyet kemeri takmadan araba kullanırken ani fren yapmak, trafik kazaları, boyun zedelenmesi, spor yaralanmaları ve kemik erimesi sayılabilir” diye anlattı.

Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, “Boyun fıtığında cerrahi tedavi ileri seviyede kas gücü kaybı, his ve refleks kaybı, çok uyuşma atakları olan, kol sinirlerine ve omuriliğe baskı yapan boyun fıtıklarında, ilaç ve fizik tedavi yöntemleri yeterli olmayan hastalarda, omurga kırığı veya kayması olanlarda, ciddi omurilik ve sinir baskısı olan hastalarda yapılıyor” dedi.

Dr. Kerim Kenan Coşkun, ayrıca omurgada tümör veya enfeksiyon olan hastalara da cerrahi tedavi uygulandığını söyledi. Boyun fıtığı oluşmasını nasıl önleyebiliriz? sorusuna yanıt veren Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Hareketsiz yaşam boyun fıtığı oluşmasında nedenlerden biridir. Sabit durumda, masa başında ve bilgisayar başında çalışanlarda daha çok görülür. Her sağlıklı insanın spor yapması gerekirken bu tip çalışma şekli olanların özellikle spor yapmaları önemlidir. Ayrıca ani hareketten kaçınmalıdır. Vücut dengesi ve ağırlık dengesi sağlanmadan yük kaldırmamalı, ani dönüş gibi ters hareketler yapmamalıdır." diye konuştu.