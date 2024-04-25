Belarus KGB Başkanı önemli iddialarda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Belarus KGB Başkanı önemli iddialarda bulundu
Bir süredir suların durulmadığı Belarus'ta muhalefet ve iktidar birbirlerini var gücüyle suçlamaya devam ediyor.

Belarus KGB Başkanı Ivan Tertel bugün yaptığı yazılı bir açıklamada "Litvanya'dan Minsk ve banliyölerindeki hedeflere yönelik insansız hava aracı saldırılarını engellediklerini" iddia etti.

Tertel bu iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı ve "henüz ayrıntılı bilgi vermenin mümkün olmadığını" söyledi. Açıklamasında ayrıca "Ukrayna'dan silah transfer etme ve Ukraynalı militanları eğitme girişimleri" de söz konusu edildi.

Kendini Devlet Başkanı ilan eden Aleksandr Lukaşenko ise "Belarus muhalefetinin Kobryn bölgesini ele geçirmek, orada yeni bir hükümet ilan etmek ve NATO'ya asker göndermesi için başvurmak istediği" iddiasında bulundu.

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