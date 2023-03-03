Belarus’ta Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası

Belta haber ajansına göre, Minsk’teki mahkemede “Vesna” isimli Belarus’a kayıtlı olmayan insan hakları örgütü yöneticilerine yönelik görülen davada karar verildi.

Bialiatski ile diğer yöneticilerin “kaçakçılık” ve “kamu düzenini ağır şekilde bozan eylemlerin hazırlanması, organize edilmesi ve bu eylemlere katılım” gerekçesiyle suçlandığı davada, mahkeme, sanıkları 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Buna göre, 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski 10 yıl, Valentin Stefanoviç 9 yıl, Vladimir Labkoviç 7 yıl, duruşmada hazır bulunmayan Dmitriy Solovyev’e 8 yıl hapis cezası verildi.

Karar, yayımlandıktan sonra 10 gün içinde temyize götürülebilecek.

2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties kazanmıştı.