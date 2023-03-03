3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belarus’ta Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası

Belarus’ta Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası

Belarus’ta mahkeme, 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası verdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:44
Takip Et

Belarus’ta Nobel Barış Ödülü sahibi 10 yıl hapis cezası

Belarus’ta Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski’ye 10 yıl hapis cezası
+
Aa
-

Belta haber ajansına göre, Minsk’teki mahkemede “Vesna” isimli Belarus’a kayıtlı olmayan insan hakları örgütü yöneticilerine yönelik görülen davada karar verildi.

Bialiatski ile diğer yöneticilerin “kaçakçılık” ve “kamu düzenini ağır şekilde bozan eylemlerin hazırlanması, organize edilmesi ve bu eylemlere katılım” gerekçesiyle suçlandığı davada, mahkeme, sanıkları 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.

Buna göre, 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Bialiatski 10 yıl, Valentin Stefanoviç 9 yıl, Vladimir Labkoviç 7 yıl, duruşmada hazır bulunmayan Dmitriy Solovyev’e 8 yıl hapis cezası verildi.

Karar, yayımlandıktan sonra 10 gün içinde temyize götürülebilecek.

2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties kazanmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
6
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.