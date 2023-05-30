Belarus'tan Türkiye'ye yangın söndürme helikopteri

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’de yaz döneminde orman bölgelerinde görev yapmak üzere bir helikopter ve yangın söndürme ekibi gönderdi.

Belarus'tan Türkiye'ye yangın söndürme helikopteri

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’de yaz döneminde orman bölgelerinde görev yapmak üzere bir helikopter ve yangın söndürme ekibi gönderdi.

Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla gönderilen yangın söndürme ekibi ile Mi-8 tipi helikopter İstanbul’a ulaştı.

Ekiplerin yaz aylarında çıkması muhtemel orman yangınlarında görev almak üzere gönderildiği belirtilen açıklamada, “Yangınların kara yolu ile söndürülmesinin zor olduğu dağlık bölgede ekiplerimiz her yıl göreve gidiyor. Şimdi Belarus Acil Durumlar Bakanlığı havacıları aktif eğitim aşamasındalar. İstanbul’da uçuş alanlarını inceliyorlar, yangınları söndürmek için helikopter ve su sepetini hazırlıyorlar. Söndürme ekibinde 4’ü pilot, 3’ü mühendis olmak üzere toplam 7 kişi yer alacak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ekiplerin 1 Haziran’dan itibaren yangınlarla mücadelede görev alacakları kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Son Haberler
Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması Güncel
Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması
Katrancı bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katrancı bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor
Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir? Keşfet
Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?
Helin ne demek? Helin isminin anlamı nedir? Keşfet
Helin ne demek? Helin isminin anlamı nedir?
Katrancı bitkisi bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katrancı bitkisi bronşite iyi geliyor
Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü Dünya
Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü
Sürücüler dikkat. Yoğun sis ve sağanak var Güncel
Sürücüler dikkat. Yoğun sis ve sağanak var