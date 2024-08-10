Belarus'tan Ukrayna'ya: Cevapsız kalmayacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Belarus'tan Ukrayna'ya: Cevapsız kalmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Belarus hava sahasına girmesini “kışkırtıcı eylem” olarak nitelendirdi ve bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Belarus haber ajansı Belta’nın haberine göre, Lukaşenko, Belarus’un Şklov kentinde gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, dün Ukrayna’ya ait İHA’ların Belarus hava sahasına girdiğini ve Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek bu İHA’ları yok ettiğini belirtti. Lukaşenko, “Ukrayna tarafına, herhangi bir kışkırtıcı eylemin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettik,” dedi.

Lukaşenko, Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesine girerek yaklaşık 35 kilometre ilerlediğine dikkat çekti ve bu durumu Rusya’ya karşı yapılan bir “provokasyon” olarak değerlendirdi. Lukaşenko, “Tüm bunlar, Ukraynalıların barışa hazır olmadığını ve gerginliği artırmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talimatı verdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Viktor Hrenin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın askeri birlikleri Gomel ve Mazır yönlerinde güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

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