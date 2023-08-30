Belçika bekar erkek sığınmacılara barınma hakkı vermeyecek. AKP'ye örnek olsun

Belçika, ülkelerine 1 yılda 19 bin göçmen gelince alarma geçti. Genç erkeklere barınma hakkı vermeyeceğini açıklayan Belçika, kontrolsüz göçle mücadele kapsamında önemli bir adım attı.

Belçika bekar erkek sığınmacılara barınma hakkı vermeyecek. AKP'ye örnek olsun

Editör. Osmancan Erok

Belçika'da konaklama sıkıntısının derinleşmesi üzerine hükümet, bekar erkek sığınmacılara artık Belçika'da barınma hakkı verilmeyecek.

Belçika, ülkeye gelen göçmen sayısının geçen yıla göre hızla artması ve zaten çatırdayan sistem üzerinde baskı oluşturması nedeniyle ciddi bir sığınma kriziyle karşı karşıya. Bu sebeple böyle bir kararın alındığı belirtildi.

Geçici olarak uzaklaştırma kararını açıklayan İltica ve Göçten Sorumlu Bakan Nicole de Moor, Belçika'nın sığınma arayan, aile ve çocuk akını beklediğini söyledi. de Moor, "Son günlerde sığınma isteyen çocuklu ailelerin sayısı hızla arttı" dedi.

De Moor ayrıca Belçika'nın Avrupa Birliği'nde göçmenlerin eşit olmayan yük paylaşımı olduğuna inandığına da dikkat çekti. De Moor, “Ülkemiz uzun süredir üzerine düşenin fazlasını yapıyor. Bu daha fazla devam edemez çünkü bu yıl Belçika'da kayıtlı sığınmacı sayısı 19.000 iken, Belçika ile benzer nüfusa sahip olan Portekiz'de bu sayı 1.500'dür" dedi.

De Moor ayrıca "çok az sayıda sığınma başvurusu" kaydeden bir diğer ülke olarak İsveç'e dikkat çekti ve Avrupa üzerindeki göç baskısının bu yıl genel olarak arttığını söyledi.

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