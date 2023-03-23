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  • Belçika Futbol Federasyonu CEO'sundan flaş hareket. Yönetimden izinsiz maaş düzenlemesi başına dert oldu

Belçika Futbol Federasyonu CEO'sundan flaş hareket. Yönetimden izinsiz maaş düzenlemesi başına dert oldu

Belçika Futbol Federasyonu CEO'su Peter Bossaert, işinden oldu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:46
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Belçika Futbol Federasyonu'nda flaş olay

Belçika Futbol Federasyonu CEO'sundan flaş hareket. Yönetimden izinsiz maaş düzenlemesi başına dert oldu
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Belçika Futbol Federasyonunun CEO'su Peter Bossaert, yönetimden onay almadan maaşını artırdığı gerekçesiyle kovuldu.

Federasyon yönetim kurulu, Bossaert hakkındaki suçlamayı görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından 2018'den beri görevde olan Bossaert'in görevine son verildiği duyuruldu.

Belçika basınında, federasyon başkanı Paul Van den Bulck'un iddialardan rahatsız olduğu, bu nedenle mali denetim için bir hukuk firmasıyla anlaştığı, denetim sonucunda Bossaert'in sözleşmesinin etik kurallara ve iç yönetmeliğe aykırı olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

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