5. kattan düşen kadın öldü

Acı olay, Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta yer alan apartmanın 5. katında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen sebepten dolayı düştü.

Kadın zemine çakılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kadının torunuyla yaşadığı belirlenirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.