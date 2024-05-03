5. kattan düşen kadın öldü

Kaynak: İHA
5. kattan düşen kadın öldü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek yaşamını yitirdi.

Acı olay, Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta yer alan apartmanın 5. katında yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen sebepten dolayı düştü.

Kadın zemine çakılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kadının torunuyla yaşadığı belirlenirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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