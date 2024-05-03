Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı

Kaynak: İHA
Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı
Bursa’da tartıştığı ailesini elinde bıçakla odaya kilitleyerek rehin alan 28 yaşındaki genç, ekiplerin bir saatlik mücadelesi sonrası ikna edilirken, aile bireyleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dehşet olay, saat 01.00 civarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı.

İddiaya göre, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma yaşandı. Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip orada rehin aldı.

Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci uzun süre ikna etmek için çabaladı.

1 saatlik mücadelenin ardından aile itfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarılırken, Uğurcan K. ise polis ekipleri tarafından ikna edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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