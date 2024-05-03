Tartıştığı ailesini bıçakla rehin aldı

Dehşet olay, saat 01.00 civarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı.

İddiaya göre, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma yaşandı. Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip orada rehin aldı.

Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci uzun süre ikna etmek için çabaladı.

1 saatlik mücadelenin ardından aile itfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarılırken, Uğurcan K. ise polis ekipleri tarafından ikna edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.