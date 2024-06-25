Belçika niye uçmadı bizim milli takım neden uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belçika niye uçmadı bizim milli takım neden uçtu

EURO 2024'te karşılaşmaya gitmek için başka şehre gidecek olan Belçika'nın tren kullanması gündem oldu.

Milli Takım Almanya'da Hannover'dan Dortmund'a geçecekti.

Aradaki mesafe yaklaşık 200 kilometre.

Dümdüz otoban. Takım otobüsü için en fazla 2 saat sürer yolculuk.

Aynı hatta bir de hızlı tren var. O daha kısa sürüyor, 1 saatte oradasın.

Ama olmaz, bize yakışmaz. TFF'nin olduğu yerde itibardan tasarruf edilmez.

Özel uçak olacak ille de. Öyle yapıyorlar işte. Alana gitmesi, uçağa binmesi, inmesi falan derken 3 saatten fazla sürdü yolculuk.

futbl-en3e.jpg

BELÇİKALILAR NE YAPTI?

Belçika Milli Takımı da EURO 2024'te. Onlar da 200 kilometrelik bir seyahat yapacaklar. Uçakla gitmeye futbolcular karşı çıkıyor ve bakın ne diyorlar:

“Biz de halkın içinden geldik ne özel uçağı trenle gideriz. Uçağa vereceğiniz parayı alt yapıya teknik adam ve oyuncularına dağıtın.”

ekran-goruntusu-2024-06-25-161400-001.png

İlgili Haberler
Yılmaz Vural zor kurtuldu
TFF'nin beleşçileri tekme tokat birbirine girdi. Alman polisi alarma geçti
Son Haberler
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı Gündem
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı
Mardin'de orman yangını söndürüldü Yerel Haberler
Mardin'de orman yangını söndürüldü
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar Gündem
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı Gündem
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı
Sinop’ta korkutan yangın Gündem
Sinop’ta korkutan yangın
‘Yan baktın’ tartışmasında berberi öldürdü Yaşam
‘Yan baktın’ tartışmasında berberi öldürdü
TRT’de sabah akşam kola reklamı yayınlanıyor. Fatih Altaylı'dan bomba yorum geldi Gündem
TRT’de sabah akşam kola reklamı yayınlanıyor. Fatih Altaylı'dan bomba yorum geldi