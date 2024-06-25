Belçika niye uçmadı bizim milli takım neden uçtu

Milli Takım Almanya'da Hannover'dan Dortmund'a geçecekti.

Aradaki mesafe yaklaşık 200 kilometre.

Dümdüz otoban. Takım otobüsü için en fazla 2 saat sürer yolculuk.

Aynı hatta bir de hızlı tren var. O daha kısa sürüyor, 1 saatte oradasın.

Ama olmaz, bize yakışmaz. TFF'nin olduğu yerde itibardan tasarruf edilmez.

Özel uçak olacak ille de. Öyle yapıyorlar işte. Alana gitmesi, uçağa binmesi, inmesi falan derken 3 saatten fazla sürdü yolculuk.

BELÇİKALILAR NE YAPTI?

Belçika Milli Takımı da EURO 2024'te. Onlar da 200 kilometrelik bir seyahat yapacaklar. Uçakla gitmeye futbolcular karşı çıkıyor ve bakın ne diyorlar:

“Biz de halkın içinden geldik ne özel uçağı trenle gideriz. Uçağa vereceğiniz parayı alt yapıya teknik adam ve oyuncularına dağıtın.”