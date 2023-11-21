Belçika ve İspanya başbakanları İsrail ve Filistin’i ziyaret edecek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 45 gündür sürerken, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, insani ve siyasi durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere 22-24 Kasım’da İsrail ve Filistin’i ziyaret edeceği duyuruldu. De Croo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “AB olarak gerilimin azaltılmasına ve muhtemel bir siyasi çözüme aktif bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. İsrail ve Filistin'deki insani ve siyasi durumla ilgili görüşmeler yapacağız” dedi.

Sanchez ve De Croo’nun ziyaretleri kapsamında İsrail’de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistin'de ise Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.