Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi

Belçika İstatistik Kurumu’nun kamuoyu ile paylaştığı son verilere göre, Ağustos'ta yüzde 1,91 olarak tespit edilen enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 2,12’ye yükselerek son üç ayın zirvesine ulaştı. Artışın temel nedeni özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında kaydedilen yükseliş oldu.

Ağustos ayı verilerinde yüzde 2,63 olarak kayda geçen gıda ve alkolsüz meşrubat fiyatlarındaki artış Eylül ayında yüzde 3,38'e yükseldi. Alkol ve tütün ürünlerindeki enflasyon ise yüzde 2,74’ten yüzde 3,31’e yükseldi.

Sağlık harcamalarında ise yüzde 0,83’ten yüzde 1,56’ya belirgin bir artış kaydedildi.

Konut ve enerji giderlerindeki enflasyon oranı ise yüzde 2,48’den yüzde 1,45’e gerilerken, eğitimde yüzde 4,47’den yüzde 3,91’e düştü. Restoran ve otel fiyatları ise 2,95’ten yüzde 2,39’a geriledi.

Aylık bazda bakıldığında, tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0,3 gerileyerek bir önceki ayda kaydedilen yüzde 0,01’lik sınırlı düşüşe kıyasla daha belirgin bir azalmaya şahit oldu.