Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi

Belçika’da enflasyon son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, konut ve enerji kalemlerinde yavaşlama görüldü.

Belçika İstatistik Kurumu’nun kamuoyu ile paylaştığı son verilere göre, Ağustos'ta yüzde 1,91 olarak tespit edilen enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 2,12’ye yükselerek son üç ayın zirvesine ulaştı. Artışın temel nedeni özellikle gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında kaydedilen yükseliş oldu.

Ağustos ayı verilerinde yüzde 2,63 olarak kayda geçen gıda ve alkolsüz meşrubat fiyatlarındaki artış Eylül ayında yüzde 3,38'e yükseldi. Alkol ve tütün ürünlerindeki enflasyon ise yüzde 2,74’ten yüzde 3,31’e yükseldi.

Sağlık harcamalarında ise yüzde 0,83’ten yüzde 1,56’ya belirgin bir artış kaydedildi.

Konut ve enerji giderlerindeki enflasyon oranı ise yüzde 2,48’den yüzde 1,45’e gerilerken, eğitimde yüzde 4,47’den yüzde 3,91’e düştü. Restoran ve otel fiyatları ise 2,95’ten yüzde 2,39’a geriledi.

Aylık bazda bakıldığında, tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0,3 gerileyerek bir önceki ayda kaydedilen yüzde 0,01’lik sınırlı düşüşe kıyasla daha belirgin bir azalmaya şahit oldu.

Son Haberler
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi