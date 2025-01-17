Belçika'da Tedesco dönemi kapandı

Belçika Millî Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco’nun görevine ani bir kararla son verildi. Karar, Belçika Futbol Federasyonu’nun (RBFA) detaylı bir değerlendirme sonrası alındı. 2023 yılında takımın başına getirilen Tedesco, EURO 2024'e katılım hakkı kazandırsa da, turnuva performansı ve sonrasındaki Uluslar Ligi maçları hayal kırıklığı yarattı.

EURO 2024’TE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Tedesco yönetimindeki Belçika, EURO 2024 grup aşamasında Ukrayna, Romanya ve Slovakya ile aynı grupta yer aldı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım, son 16 turunda Fransa'ya 1-0 yenilerek elendi. Turnuvadaki yetersiz performans, taraftarların ve federasyonun eleştirilerine neden oldu.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÖTÜ PERFORMANS

EURO 2024 sonrası Belçika’nın Uluslar Ligi performansı daha büyük bir hayal kırıklığıydı. Altı grup maçında sadece iki galibiyet alabilen ekip, dört mağlubiyet yaşadı. Özellikle içeride İtalya’ya karşı alınan 1-0’lık yenilgi ve deplasmanda ise 10 kişi kalan İtalya karşısında 2-2 berabere kalınması eleştirileri artırdı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

RBFA, yaptığı açıklamada, “Teknik direktör Domenico Tedesco ile iş birliğimiz sona ermiştir. Yönetim Kurulu’nun onayıyla bu karar alınmış ve yeni teknik direktör arayışları başlamıştır” dedi.

39 yaşındaki Tedesco, Schalke, Spartak Moskova ve RB Leipzig gibi takımlarda da çalışmış bir isim olarak önümüzdeki süreçte farklı kulüplerden teklifler alabilir.