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Üç insan kafatasının açık artırmada satışı iptal edildi

Belçika'da sömürge dönemine ait üç insan kafatasının açık artırma ile satışa sunulması büyük tepkiye neden oldu. Eleştirilerin ardından müzayede evi satışı iptal etti. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:30
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Belçika'da üç insan kafatasının açık artırmada satışı iptal edildi

Üç insan kafatasının açık artırmada satışı iptal edildi
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Brüksel'deki Vanderkindere Müzayede Evi, sömürge döneminden kalma üç insan kafatasını satışa çıkardı. İlanın internette yayılmasının ardından açık artırma, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılandı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Tepkilerin ardından Vanderkindere Müzayede Evi, kafataslarını satıştan çektiğini duyurdu. Kafataslarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gönderileceği kaydedildi.

Ortak Sömürge Hafızası koordinatörü Geneviève Kaninda, şikayette bulunma niyetlerinin olduğunu söyleyerek, "Sömürge kurbanlarının kafataslarının satışa çıkarılması skandal bir karar. Bu açık artırma onlara ikinci kez öldürmekten başka bir şey değil" dedi.

Ceza kanunlarının ülkede bir cesedin saklanmasını yasakladığını kaydeden Kaninda, "Belçika topraklarında olan sömürge döneminde kalan insan kalıntılarıyla ilgili olarak yasal çerçevede net bir cevaba ihtiyacımız var" ifadelerini kulandı.
 

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