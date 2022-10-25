Mars'taki görüntüler UFO avcılarını heyecanlandırdı. Mars’ta insan kafatasına ve Mısır piramitlerine benzeyen taşlar bulundu

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin(NASA) dünyadan 225 milyon kilometre uzaklıktaki Mars gezegenine gönderdiği Perseverance uzay aracı, dünyadan kilometrelerce uzaktan bilgiler getirmeye devam ediyor. Bilim insanlarını heyecanlandıran Perseverance uzay aracı şimdi de UFO'larla ilgili ilginç veriler toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

3.5 milyar yıl önce oluştuğu düşünülen tuzlu bir su gölü olan Jezero’nun kurumuş tabanında çalışan Perseverance'ın yolladığı görüntüler UFO avcılarında heyecan yarattı.

Yayınlanan videolarda insan kafatasına benzeyen bir taş ve Mısır piramitlerini anımsatan kaya blokları göz çarptı.



Mastcam-Z kamerasıyla ultra HD kalitesinde çektiği videoları dünyaya gönderen uzay aracı bu görüntüleriyle kafaları karıştırdı.

Gezgin aracın bilgisayarından Mars’ın yörüngesindeki haberleşme uydusuna aktarılan bir görüntünün Dünyaya ulaşması 5 dakika 52 saniye sürüyor.