Hadise milyonluk mücevherler için stüdyoya girdi

Mehmet Dinçerler ile evliliğinin bitmesinin ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, tüm bunların ardından ünlü bir mücevher markasının yeni reklam yüzü oldu.

Geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL’ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın ise 12 milyon TL olduğu iddia edildi. Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başardı.

Son olarak Belçika’daki ailesinin yanından İstanbul’a döner dönmez, kolları sıvadı. Yüzü olduğu mücevher firmasının çekimleri için stüdyoya girdi.

Çekim aralarında da sosyal medyası için ayna karşısına geçip poz verdi,