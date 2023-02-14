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Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı

Belçika tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan sahra hastanesinde görev yapacak personel ile ekipmanları taşıyan uçak, İncirlik Üssü'ne iniş yaptı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:38
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Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı

Belçika'nın kurduğu sahra hastanesinin sağlık ekibi ve ekipmanları İncirlik Üssü'ne ulaştı
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan uluslararası yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda Kırıkhan ilçesine Belçika hükümetince kurulumu gerçekleştirilen sahra hastanesinde görev alacak sağlık personeli ve medikal ekipmanları taşıyan uçak, üsse ulaştı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Başkatip Pauline Lahaye, burada sağlık personelini karşıladı.

Büyükelçi Huynen, sahra hastanesini tamamlamak için Brüksel'den gelen doktorların ve tıbbi desteğin ülkeye ulaştığını belirtti.

Türkiye ve Belçika'nın birbirleri için değerli olduğunu vurgulayan Huynen, "Dayanışma içinde olabilmemiz çok önemli. Bugün bu trajedinin üstesinden gelmek için gerçekten beraber çalıştığımızı gösterebiliriz. Birlikte geleceğimiz var ve umarım Belçika hastanesi bu geleceğe katkıda bulunur. Yardımcı olabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

Başkatip Lahaye, geçen çarşambadan itibaren gelen bu 7'nci uçaktaki 48 doktorla, hastane için gelen sağlık ekibinin 80 kişiye ulaştığını kaydetti.

Sahra hastanesinin 16 Şubat Perşembe günü tamamlanarak hastaları kabul etmesi planlanıyor.

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