Belçika'ya soğuk duş. Halil Umut Meler'den 2 kritik karar

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda; Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Frankfurt şehrindeki Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi Slovakya 1-0'lık skorla kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren tek golü 7. dakikada Ivan Schranz attı.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Dördüncü hakem olarak da Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük görev aldı.

Halil Umut Meler ve ekibi, Belçika'nın Lukaku ile bulduğu iki golü iptal etti. İlkinde ofsayt tespit edildi, ikincisinde ise pozisyonun başlangıcında Openda'nın topu elle kontrol ettiği belirlendi.

Belçika bir sonraki maçını 22 Haziran'da Romanya ile oynayacak.

Slovakya'nın rakibi de 21 Haziran'da Ukrayna.