Belçim Bilgin'den olay Yılmaz Erdoğan itirafı

Geçtiğimiz günlerde ismini ‘Be’ olrak değiştirmek istediğini açıklaması ile sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Belçin Bilgin, bu defa katıldığı Katarsis programındaki açıklamaları ile gündem oldu.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile gündemde olan Bilgin, YouTube platformunda Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Eski eşi Yılmaz Erdoğan ile alakalı bazı açıklamalar yapan Bilgin’in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hayatına dair itiraflarda bulunan Bilgin kendisine oyunculuğuna yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Kendisine yapılan “Eski eşinin nüfuz gücünü kullandığını herkes biliyor ama diğer yandan da güçlü feminist olması çokça ironik” eleştirisine cep verdi.

YILMAZ ERDOĞAN HAKKINDA OLAY İTİRAF

Belçin Bilgin ünlü oyuncu ve yönetmen olan eski eşi Yılmaz Erdoğan hakkında şu itirafı yaptı:

“Yılmaz Erdoğan'la evlenmeden önce benim kariyerim zaten başlamıştı. Yine yapacaktım yapacağımı. Benimle Yılmaz'ın ilişkisi çoğu zaman benim hayatımda kapıların üzerime kapanmasını da sağladı.

Bir sürü yerde de açtı. Dolayısıyla iyisiyle kötüsüyle hepsi için çok şükür. Bu algıyı anlıyorum. Kimlik meselesi önemli. Birinin kızı birinin karısı birinin torunu...

Bir durun ya hiçbirisi yok. Ben gerçekten buraya insan olma deneyimini yaşamaya gelmiş sonsuz bir varlık olduğumu düşünüyorum. Çok fazla sınavını verdiğim yerler buralar. Çok çaba gösterdiğim yerler.

Bir tek Kelebeğin Rüyası'nda birlikte çalıştık Yılmaz'la ben daha çekimlerde Yılmaz'a dedim ki 'Kimse benim performansımı beğenmeyecek' sonra her şey olağanüstü yazıldı.

Bir tek benimle ilgili çok kötü şeyler yazıldı. Şimdi dönüp izliyorum çok güzel oynamışım. Daha kaç tane iş yapmalıyım?'