Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Güzide Gebzespor'un dün istifa eden kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk, bugün yaptığı görüşmenin ardından görevine geri döndü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yusuf İzzettin Öztürk ile belediyede bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

İstifanın ardından karşılıklı güvenin yeniden tesis edildiğini belirten Büyükgöz, Öztürk’ün başkanlığa devam etme kararı aldığını duyurdu.

"GÜVEN ORTAMI YENİDEN TESİS EDİLDİ"

Büyükgöz açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan açıklamalar, Yusuf Başkan'ın içinde bulunduğu duygu yoğunluğunun bir yansıması olarak değerlendirilmiş, konu, kurumsal iç değerlendirme süreçleri kapsamında ve hassasiyetinde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşme neticesinde, karşılıklı anlayış ve güven ortamı yeniden tesis edilmiş, Sayın Yusuf İzzettin Öztürk, görevine devam etme iradesini ortaya koymuştur" ifadelerine yer verdi.

SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Yusuf İzzettin Öztürk, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada "Kahpelik gizli yapılır ama gizli kalmaz. Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftarlara tek tavsiyem var; Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun" demişti.