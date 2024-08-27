Belediye başkanı ‘Godfather’ tişörtlerini yasakladı! Sebebi ortaya çıktı

Uzun zamandır Cosa Nostra organize suç şebekesinin ölümcül eylemlerine maruz kalan Sicilya adası, bu olumsuz klişelerden uzaklaşmak amacıyla mafya temalı hediyelik eşyanın satışını yasaklıyor. Ada yetkilileri, Marlon Brando’yu Baba filmindeki Don Vito Corleone rolünde gösteren tişört ve kupalar ile Sicilya mafyası tarafından yürütülen kanlı kan davalarını hafife alan bibloların adanın itibarını zedelediğini söylüyor.

TURİSTLERİN EN ÇOK İLGİ GÖSTERDİĞİ YERLERDEN BİRİ

Hediyelik eşyaların birçoğunda, siyah bere takan ve sırtlarında lupara ya da av tüfeği taşıyan karikatürize mafya tasvirleri yer alıyor. Turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan Agrigento kenti, dükkanların artık bu tür hediyelik eşya satmamasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Francesco Miccichè, mafya temalı ürünlerin satışının yıllardır adalet kültürünü yaymaya kendini adamış olan toplumu küçük düşürdüğünü belirtti. Miccichè, mafyayı ve organize suçları öven ya da herhangi bir şekilde bunlara atıfta bulunan her türlü nesnenin yasaklanması emrini verdi. Polis, yasaklanan malları artık satmadıklarından emin olmak için dükkanları denetleyecek ve buna uymayan işletmelere para cezası uygulanacak.