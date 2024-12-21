Belediye Başkanından öğrencileri sevindirecek hareket

Kaynak: İHA
Belediye Başkanından öğrencileri sevindirecek hareket

Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçedeki öğrencileri hediye yağmuruna tuttu.

Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in başlatmış olduğu sporcu forma dağıtım projesi tüm hızıyla devam ediyor.

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İlçede okul okul gezerek öğrencilerin gönlünde taht kuran Başkan Metin; sporcu forması ve kitap dağıttı.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Selahattin Metin; "Fatih İlkokulu, Sümer İlkokulu, Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu ve Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerini, öğretmen yazar Cezmi Eşelioğlu ile birlikte ziyaret ederek forma ve yazarımızın "Dikkatimi Toplayarak Öğreniyorum" adlı kitabını hediye ettik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her zaman destekçisi olduğunu belirtiyor, milli ve manevi değerlerinin ön planda olduğu bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum" dedi.

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