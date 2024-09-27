Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Belediye Başkanı'nın acı günü! Kızı hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 1,5 yıl önce yaşadığı kazada attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza geçtiğimiz yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde yaşanmıştı.

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Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek attan düşmüştü.

Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.

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