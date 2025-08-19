Belediye başkanının oğlu gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Belediye başkanının oğlu gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu hakkında flaş gelişme.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

BUGÜN ANTALYA'YA GELDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

