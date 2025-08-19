Belediye başkanının oğlu gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu hakkında flaş gelişme.
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.
BUGÜN ANTALYA'YA GELDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.