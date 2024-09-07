Belediye başkanları tek tek istifa edince Erbakan AKP'yi yerden yere vurdu

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısında belediye başkanlarının istifalarına yönelik konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçtiğini ancak büyük başarı elde ettiğini vurgulayan Erbakan, "Partimiz 5 buçuk sene gibi siyasi partilerin ömrü açısından son derece kısa sayılabilecek bir sürede çok büyük mesafeler katetti. Milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın büyük fedakarlığı ve gayretiyle, milletimizin bugün Yeniden Refah Partisi’ni yegane ümidi haline getirmiş durumda. Bunu bütün teşkilatlarımızla beraber sahada Türkiye’nin her köşesinde açık bir şekilde görüyoruz” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE!'NİN ÜÇÜNZÜ PARTİSİYİZ"

Üye sayısıyla Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduğunu belirten Erbakan, "Belediye meclis üyeliği Türkiye geneli oy ortalaması yüzde 6.98 seviyesine gelmiş, 3 milyonun üzerinde oy almış, 63 belediye kazanmıştır" dedi.

"KAR TOPU GİBİ ERİYORLAR"

Milletin 22 senelik iktidarın sonucunda artık bir değişim istediğini sözlerine ekleyen Erbakan, konuşmasında AKP’ye göndermelerde bulunarak şunları söyledi: “Yeniden Refah Partisi, kişilerin partisi değil, bir büyük davanın adresidir. Milli Görüş Davası’nın adresidir. Bu adrese gelenler, Milli Görüş’ün eskimez prensiplerini kabul etmiş demektir. Ayrılanlar ise bu prensiplerin uzağında kalmayı tercih etmişlerdir ya da ‘Milli Görüş Gömleği’ kendilerine ağır gelmiştir. Milli Görüş gömleği o gömleğe layık olanların üzerinde kalıcı olur 10-15 kişinin gitmesi veya gelmesi herhangi bir şeyi değiştirmez. Her gün bin tane üye, ayda 30 bin insanın katılımıyla yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan milletin gönlündeki yerinizdir. Milletimizin teveccühü, oy oranımız artıyor, onlar ise kar topu gibi eriyorlar'

"GÜLPINAR’IN İSTİFASINDAN HAYIR GELMEZ"

Konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gürpınar’ın istifa ederken kendisiyle vedalaşmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin, "İYİ Parti, CHP ve muhalif seçmen, kazanacak aday olarak Sayın Gülpınar’a oy vermişlerdir. Bütün bunları topladığınızda 350 binlik oyların büyük bir kısmı bu şekilde verilen oylardır. Bugün de değişen bir şey yok. Muhalif ve Yeniden Refah seçmeni, Sayın Gürpınar’ın Yeniden Refah Partisi’nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı. Kendisinin yaptırdığı ankette Şanlıurfa halkının yüzde 79’u kendisinin istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyor. Milletin iradesine rağmen böyle bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.