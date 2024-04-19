Belediye binasına ateşe verdiler. Başkanı yolsuzlukla suçladılar

Kaynak: İHA
Belediye binasına ateşe verdiler. Başkanı yolsuzlukla suçladılar
Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da yolsuzlukla suçlanan Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibini protesto eden yüzlerce kişi belediye binasını ateşe verdi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yüzlerce kişi Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibinin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Muhalefet partileri tarafından desteklenen ve büyük bir kısmı sivil toplum örgütlerinden oluşan eylemciler belediye binası önünde bir araya geldi.

aw186109-04.jpgBELEDİYE BİNASINI YAKTILAR

Üç haftadır eylemlerini sürdüren protestocular, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen belediye binasına girmeye çalıştı. Zaman zaman polisle çatışan göstericilerin belediye binasına molotof kokteyli ve işaret fişeği fırlatması sonucu yangın çıktı. Olaya müdahale eden polis yangını kontrol altına almaya çalıştı.

aw186109-03.jpgBELEDİYE BAŞKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Demokrat Parti Siyasi Koordinatörü Belind Kelliçi protestoda gerçekleştirdiği konuşmada “Kamu görevlilerinin iş adamı olduğu başka bir kurumu dünyanın başka neresinde gördünüz” dedi. Belediye meclis üyesi Tedi Blushi ise, “Halkın yolsuzluk yapanları tutuklamasının zamanı geldi ve halkı cesaretlendirmek için önde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

aw186109-02.jpgTiran Belediyesi'nde yolsuzluk sebebiyle 5 müdür tutuklanırken 3 müdürün yargılanma süreci ise devam ediyor.

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