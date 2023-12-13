Belediye binasından çelik kasa çalan şahıs tutuklandı

Nevşehir'in merkeze bağlı Göre Belde Belediyesi'nde meydana gelen olayda, Belediyenin hizmet binasında çalışanlar, sabah işe geldiklerinde çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü. Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutuları ile içinde 17 bin lira bulunan çelik kasanın olmadığını gördü.

İÇİNDE 17 BİN TL BULUNAN ÇELİK KASAYI ÇALDI

İhbarla gelen, hizmet binasında inceleme yapan ekipler, cam kırıklarının bulunduğu yerde, kan izleri olduğunu belirleyerek örnekler aldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hırsızlığı H.C.'nin yaptığını belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, belediye binasından çaldığı çelik kasa ve 2 güvenlik kamerası kayıt cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.