Borsa İstanbul’da tarihi rekor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da tarihi rekor
Borsa İstanbul, yeni haftaya rekorla başladı. BIST 100, yükselişlerini hızlandırarak tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı.

Borsa İstanbul, tarihinde ilk defa 10 bin seviyesini aştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana yükselmişti.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseldi. En çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri sektörü olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor sektörü oldu.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 seviyesinden geride bıraktı.

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