Belediye çalışanlarının eyleminde bordro yakıldı

Yavuz Yiğit / Sinop - Yeniçağ

Gerze Belediyesi ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşme sürecinde yapılan oturumlarda sonuç çıkmadı. Bugün yapılan 3 oturumda belediye işçileri olarak istenilen ücret talebinin belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadığı belirtildi. Bu çerçevede Gerze Belediyesi kadrolu işçileri belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirerek maaş bordrosu yaktı.

İşçiler adına DİSK/Genel-İş Sendikası Samsun Şube Sorumlusu yaptığı açıklamada, “Sayın işçi ve emekçi arkadaşlarım: İnsanca Yaşayabilecek Ücret İstiyoruz!

Gerze Belediyesi ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci bugün yaptığımız 3 oturumda ne yazık ki tıkandı. Milyonlarca işçinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğradığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir dönemde belediye işçileri olarak insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talebimiz belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Belediye yönetimi tarafından reva görülen ücret geçinebileceğimiz bir ücret olmaktan uzaktır. Enflasyonun her gün arttığı, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullar gözetilerek ücret artışı yapılmalıdır.

Alım gücümüz her gün düşerken, geçim derdiyle boğuşurken; biz belediye işçileri olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her gün kentleri kent halkı içini yaşanılır hale getiriyor, kentleri ellerimizle yaratmaya devam ediyoruz. Tüm bunların karşılığında emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.

Belediye işçilerinin bu haklı sesine kulak tıkanmasını değil, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının verilmesini istiyoruz.

Belediye yönetiminin bu çağrımıza kulak vermesini ve taleplerimizin toplu sözleşme masasında çözülmesini istiyoruz.

Belediye işçilerinin hakları için mücadele etmeye, taleplerimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çetin’ de sözleşme ile ilgili görüşülen maddelerden birkaçını açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada, “öncelikle biz Gerze belediyesi işçileri olarak son 5 yıldır her türlü hizmette hizmetkâr olduk, hakkımız varsa hakkımızı helal ediyoruz. Biz kimseden ekstra bir zam istemedik. Her siyasi dönemde baskıya uğrayan belediye işçisi olarak bu siyasi dönemi fırsat bilmeyerek günümüz şartlarında taleplerde bulunduk” diyerek taleplerini paylaştı.

Yapılan açıklamaların ardından duruma tepki olarak maaş bordrosu yakıldı.