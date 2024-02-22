Belediye çalışanlarının eyleminde bordro yakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Belediye çalışanlarının eyleminde bordro yakıldı
Sendikal sözleşmede anlaşamayan Gerze Belediyesi kadrolu işçileri belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi, maaş bordrosu yaktı.

Yavuz Yiğit / Sinop - Yeniçağ

Gerze Belediyesi ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşme sürecinde yapılan oturumlarda sonuç çıkmadı. Bugün yapılan 3 oturumda belediye işçileri olarak istenilen ücret talebinin belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadığı belirtildi. Bu çerçevede Gerze Belediyesi kadrolu işçileri belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirerek maaş bordrosu yaktı.

7190e7e2-277b-4ccc-a939-e7efea71eece.jpg

İşçiler adına DİSK/Genel-İş Sendikası Samsun Şube Sorumlusu yaptığı açıklamada, “Sayın işçi ve emekçi arkadaşlarım: İnsanca Yaşayabilecek Ücret İstiyoruz!

Gerze Belediyesi ile sendikamız arasında yürütülen toplu iş sözleşme süreci bugün yaptığımız 3 oturumda ne yazık ki tıkandı. Milyonlarca işçinin yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir gelir kaybına uğradığı, gelir adaletsizliğinin arttığı bir dönemde belediye işçileri olarak insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talebimiz belediye yönetimi tarafından karşılık bulmadı. Belediye yönetimi tarafından reva görülen ücret geçinebileceğimiz bir ücret olmaktan uzaktır. Enflasyonun her gün arttığı, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldığı koşullar gözetilerek ücret artışı yapılmalıdır.

51cd3456-fcc2-4e83-8714-390bf6332197.jpg

Alım gücümüz her gün düşerken, geçim derdiyle boğuşurken; biz belediye işçileri olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Her gün kentleri kent halkı içini yaşanılır hale getiriyor, kentleri ellerimizle yaratmaya devam ediyoruz. Tüm bunların karşılığında emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz.

Belediye işçilerinin bu haklı sesine kulak tıkanmasını değil, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarının verilmesini istiyoruz.

37f52474-0155-4fdf-8e30-7d113f710044.jpg

Belediye yönetiminin bu çağrımıza kulak vermesini ve taleplerimizin toplu sözleşme masasında çözülmesini istiyoruz.

Belediye işçilerinin hakları için mücadele etmeye, taleplerimizde ısrarcı olmaya devam edeceğiz.

6295e967-773c-4a30-84b6-070f90be02dd.jpg

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çetin’ de sözleşme ile ilgili görüşülen maddelerden birkaçını açıkladı. Çetin yaptığı açıklamada, “öncelikle biz Gerze belediyesi işçileri olarak son 5 yıldır her türlü hizmette hizmetkâr olduk, hakkımız varsa hakkımızı helal ediyoruz. Biz kimseden ekstra bir zam istemedik. Her siyasi dönemde baskıya uğrayan belediye işçisi olarak bu siyasi dönemi fırsat bilmeyerek günümüz şartlarında taleplerde bulunduk” diyerek taleplerini paylaştı.

8ed75ed7-0516-43c8-af67-0db08ffcfda9.jpg

Yapılan açıklamaların ardından duruma tepki olarak maaş bordrosu yakıldı.

Son Haberler
Sarıkamış beyaza büründü Gündem
Sarıkamış beyaza büründü
Sparta Prag mı Galatasaray mı? Google yapay zekası sonucu açıkladı. İşte turu atlayacak takım Spor
Sparta Prag mı Galatasaray mı? Google yapay zekası sonucu açıkladı. İşte turu atlayacak takım
Saadet Partisi'nin İstanbul vaadi: Pembe Metrobüs Gündem
Saadet Partisi'nin İstanbul vaadi: Pembe Metrobüs
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta arttı Ekonomi
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta arttı
Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi son dakika... Okan Buruk takımı topladı tek tek anlattı Spor
Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi son dakika... Okan Buruk takımı topladı tek tek anlattı
Vincenzo Montella Pendikspor'da Spor
Vincenzo Montella Pendikspor'da
CHP'de adaylıktan çekilen başkan ikna edildi. Yeniden aday oldu Gündem
CHP'de adaylıktan çekilen başkan ikna edildi. Yeniden aday oldu