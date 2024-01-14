Belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü araçta sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesi Altınyol'da gece saatlerinde, yol üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kaza yerinde temizleme çalışması yapan A.S. (51) idaresindeki 34 FYD 961 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi kamyonuna, A.Ş. (37) idaresindeki 35 AIM 698 plakalı panelvan araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan aracın sürücüsü A.Ş. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza daha meydana gelmemesi için yolda güvenlik önlemlerini alırken araç içerisinde sıkışan A.Ş., itfaiye ekiplerinin yardımı sonucunda araç içerisinden güçlükle çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen A.Ş., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediye kamyonunun sürücüsü A.S. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir kısmı trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.