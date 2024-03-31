Belediye Meclis Üyesi adayına asitli saldırı

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Belediye Meclis Üyesi adayına asitli saldırı
Demokrat Parti’nin Hatay Dörtyol Belediye Meclis Üyesi adayı Oğuzhan Lök’e asitli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı Demokrat Partisi Genel Sekreteri Ertan Küçükay kamuoyuyla paylaştı.

Demokrat Parti'nin Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök’e, dün akşam asitle saldırıldı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, yerel seçimlere saatler kala yapılan saldırı hakkında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ertan Küçükay, yaptığı açıklamada, "Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde “yüzüne asit atılmak” suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır.” ifadelerini kullanırken Oğuzhan Lök’ün tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi’nin yanık ünitesinde devam ettiğini belirtti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hatay il başkanı, Dörtyol ilçe başkanı ve Belediye başkan adayının, yapılan saldırının takipçisi olduklarını ve saldırıyı gerçekleştiren şahsın gözaltına alındığını aktaran Küçükay, saldırıyı düzenleyenleri ve azmettirenleri kınadı.

Küçükay, “78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR.” İfadelerini kaydetti.

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