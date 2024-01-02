Belediye meclis üyesi aracında ölü bulundu

Kaynak: DHA
Belediye meclis üyesi aracında ölü bulundu
Karabük Safranbolu Belediyesi’nde CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel, otomobilin içinde ölü halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerindeki muayene istasyonu önünde yaşandı. İstasyonun önünde 78 SH 525 plakalı otomobilin içinde bir kişiyi hareketsiz vaziyette bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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Bunun üzerine olay yerine gönderilen ekipler, yaptıkları kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu anlaşılan İsmail Özgürel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Özgürel’in ilk belirlemelerde kalp krizi dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel’in cenazesi olay yerinde yürütülen inceleme sonrasında otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Olaya ilişkin, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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