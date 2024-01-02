Belediye meclis üyesi aracında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Karabük- Ankara karayolu üzerindeki muayene istasyonu önünde yaşandı. İstasyonun önünde 78 SH 525 plakalı otomobilin içinde bir kişiyi hareketsiz vaziyette bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gönderilen ekipler, yaptıkları kontrolde Safranbolu Belediyesinde CHP'li meclis üyesi olduğu anlaşılan İsmail Özgürel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özgürel’in ilk belirlemelerde kalp krizi dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgürel’in cenazesi olay yerinde yürütülen inceleme sonrasında otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Olaya ilişkin, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.