CHP'nin İstanbul'un ilçelerinde göstereceği adaylar ortaya çıktı. İsmail Saymaz bir gün önceden açıkladı

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CHP'nin İstanbul'un ilçelerinde göstereceği adaylar ortaya çıktı. İsmail Saymaz bir gün önceden açıkladı
Gazeteci yazar İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde aday olarak göstereceği isimleri açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin yarın bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayacağını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "CHP yarın Antalya, Mersin, Adana ve Aydın Büyükşehir ile Artvin belediye başkanlarını yeniden aday gösterecek. Bu başkanların yanı sıra İstanbul’da Beyoğlu, Üsküdar, Tuzla, Eyüpsultan, Güngören, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe başkan adayları ilan edilebilir" açıklamasında bulundu

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İŞTE O İSİMLER

Paylaşımın devamında Saymaz şu ifadeleri kullandı, "CHP’nin yarın açıklayacağı İstanbul’daki muhtemel ilçe başkan adayları: Üsküdar: Sinem Dedetaş Beyoğlu: İnan Güney Sancaktepe: Alper Yeğin Eyüp: Bülent Özmen Çatalca: Erhan Güzel Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe Güngören: Temel Akkoç Tuzla: Eren Ali Bingöl"

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