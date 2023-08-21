Belediye otobüsü otomobille kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da belediye otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Belediye otobüsü otomobille kafa kafaya çarpıştı

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GE 4265 plakalı otomobil sürücüsü M.A., kavşakta karşı taraftan gelen 16 TCL 95 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, otobüs şoförü Kenan Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde bulunan M.A., S.A. ve M.A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı S.A.'nın, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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