Belediye otobüsünün çarptığı genç kızdan kötü haber

Kaza 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ESHOT sürücüsü kadın A.A. (45) idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarparak altına aldı.

Korkunç kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.