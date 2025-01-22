Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Düzenleme: Kaynak: DHA
Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Burdur’da bir parkta bulunan oturma gruplarına zarar veren gençler deşifre edildi. Kamera görüntülerini paylaşan Belediye Başkanlığı, “Tebrikler gençler. Üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız” notuyla paylaştı.

Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı.

Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı. Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

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