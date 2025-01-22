Belediye 'Tebrikler gençler' diye paylaştı! İfşa oldular

Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı.

Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı. Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.