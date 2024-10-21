Belediye ve Bakanlık'tan takdir toplayan işbirliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye ve Bakanlık'tan takdir toplayan işbirliği

Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Duacı hastane yolu ile Gençlik Kampı arasında kalan ormanlık alan, gönüllülerinde desteğiyle çöplerden temizlendi.

Kepez Belediyesi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Duacı hastane yolu ile Gençlik Kampı arasında kalan ormanlık alan, gönüllülerinde desteğiyle çöplerden temizlendi. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin de katılım sağladığı temizlik çalışmasında, halı, kilim, kağıt, cam ve plastik gibi atıklardan oluşan iki kamyon çöp toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen orman temizliği etkinliği, Antalya'da da gerçekleştirildi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılan etkinliğe, Kepez Belediyesi de destek verdi. Duacı Hastane Yolu ile Gençlik Kampı arasında kalan ormanlık alanda gerçekleştirilen temizliğe, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya TOBB Fen Lisesi öğrencileri ve gönüllüler katıldı. Ormanlık alanda her köşeye atılan çöpler titizlikle toplandı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe aktif olarak katıldı. Gençlerle birlikte ormanlık alandaki çöpleri toplayan Kepez Belediyesi ekipleri, koltuk, halı gibi büyük ve ağır atıkları da kamyonlara taşıdı. Halı, kilim, koltuk, kağıt, plastik ve cam şişe gibi çeşitli atıkların toplandığı çalışmanın sonunda, ormanlık alan iki kamyon dolusu çöpten temizlendi.

52375.jpg

52378.jpg

52377.jpg

52376.jpg

52374.jpg

52373.jpg

52372.jpg

52371.jpg

52370.jpg

52369.jpg

52368.jpg

Son Haberler
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi
Ayder Yaylası beyaza büründü
Ayder Yaylası beyaza büründü
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Manchester United’ın hocasından Mourinho ile ilgili flaş sözler. Perşembe günü karşılaşacaklar
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı (21 Ekim 2024)
Akdeniz'in batısı ve Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı