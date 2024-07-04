Belediyedeki ahlaksız teklifte yeni gelişme! Yıkım kararını kaldırmak için cinsel ilişki teklif etmişti

Geçen şubat ayında Nevzat Avcı, bir iş yerinin yıkım kararını kaldırtmak için Faten E.'den cinsel ilişki talebinde bulunmuştu. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Avcı’yı görevden alarak belediyeyle ilişkisini kesti.

Nevzat Avcı’nın daha önce de çok sayıda yolsuzluk yaptığı, birçok kişi tarafından savcılığa ve CİMER’e şikayet edildiği, ancak Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay raporlarına rağmen görevine devam ettirildiği iddia ediliyor. Cinsel ilişki karşılığında pazarlık yaptığı tespit edilen Nevzat Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KABUL ETTİM Kİ DELİLLERİ TOPLAYABİLEYİM"

Antalya Cumhuriyet Savcılığı, Nevzat Avcı üzerine bir iddianame düzenledi. İddianamede belirtildiğine göre, Aksu Belediyesi'nde Yapı Denetim Müdürü olarak çalışan Nevzat Avcı'nın, bir kadının işlettiği mekânın yıkımını durdurma karşılığında cinsel ilişki istediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Faten E.'nin ifadesine göre, kendi ve eşinin işlettiği, ruhsat ve çalışma izinlerinin kendisine ait olduğu iş yerinin daha önceden yıkım kararı alındığını sonradan öğrendiğini ve "Ruhsatımı kaybetmiştim. Yeni bir tane almak için Aksu Belediyesi'ne başvurdum. Yapı işleri bölümünde Nevzat Avcı ile ruhsat meselesi hakkında konuştum. Bana iş yerimle ilgili yıkım kararı olduğunu söyledi. 'Bu dükkan yıkılacak ama bu senin elinde' dedi. Ben 'Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım' deyince, 'Dükkanın yıkılmaması tamamen senin elinde' dedi. Ayrılmam gerektiğini söyleyip 'Yarın sabah kahvaltıya gelirim' dedi. Ertesi gün Nevzat Avcı iş yerime geldi ve 'Dükkanı yıkmamak için benimle bir gece geçirmen gerekecek' dedi. Ben de 'Peki, olur' dedim. Aslında amacım, bu teklifi kabul ederek delil toplamaktı" şeklinde konuştu.

'180 BİN LİRALIK CEZA İPTAL EDİLECEK' DENMİŞTİ

Faten E., ertesi gün Aksu Belediyesi'ne gidip Nevzat Avcı ile görüştüğünü, bu görüşmeyi cep telefonuyla kaydettiğini, Avcı'nın yüzünün görünmediği için ertesi gün tekrar yanına gidip ikinci bir kayıt yaptığını belirtti. Sosyal medya ve basında yer alan görüntülerin bu kayıtlar olduğunu söyledi. Faten E., görüntülerde görüldüğü gibi, Avcı'nın kendisiyle birlikte olması karşılığında yıkım kararını erteleyeceğini ve iş yerine kesilen 180 bin liralık cezanın iptal edileceğini söylediğini ifade etti. Faten E., kaydı arkadaşı Mustafa B. ile birlikte eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e götürdüklerini ancak görüşemediklerini, görüntüleri özel kalem müdürü Hasan K.'ya verdiklerini ve görüntülerin nasıl yayıldığı hakkında bilgisi olmadığını iddia etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nevzat Avcı, Faten E. ile iş yeriyle ilgili işlemleri görüşmek üzere Aksu Belediyesi'ne geldiğinde tanıştığını, kendisinin değil, Faten E.'nin cinsel birliktelik karşılığında yıkım kararını kaldırma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avcı, bu teklifi reddettikten sonra para teklif edildiğini, birkaç gün sonra Faten E.'nin tekrar gelip yıkım kararının kaldırılması ve 180 bin lira cezanın iptali karşılığında kendisiyle dört kez birlikte olmayı teklif ettiğini öne sürdü.

Görüntülerdeki ifadelerin bu teklif üzerine yapılan 'şaka amaçlı' konuşmalar olduğunu savunan Avcı, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Rüşvet suçu işlemedim. Herhangi bir çıkar sağlamadım. Faten E. ile bu niyetle konuşmadım. Onu ciddiye almadım" dedi. İddianamede yer alan ses analizlerine göre, Nevzat Avcı'nın 'rüşvet talebinde bulunma' suçundan altı yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.

Nevzat Avcı'nın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.