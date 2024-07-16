Aksu Belediyesi’nde ahlaksız teklif! Cinsel ilişki pazarlığının savunması pes dedirti

Antalya'da, cinsel ilişki karşılığında iş yerinin yıkım kararını kaldırma teklifiyle ilgili görüntüler gündem olmuştu. Kadınla pazarlığa tutuşan ve hakkında daha öncesine dair birçok iddia bulunan eski Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Nevzat Avcı, mahkemede ilginç bir savunma yaptı.

İDDİALAR VAHİM

Aksu Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın, geçen şubat ayında bir iş yerinin yıkım kararını kaldırmak için bina sahibi Suriyeli Faten E.'den cinsel ilişki talebinde bulunduğu anların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından eski Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Avcı'yı görevden aldı ve belediyeyle ilişiğini kesti. Nevzat Avcı'nın, olay öncesinde birçok yolsuzluk yaptığı, birçok kişi tarafından savcılığa ve CİMER'e şikayet edildiği, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Sayıştay raporlarına rağmen görevine devam ettiği iddia edildi. Cinsel ilişki karşılığında pazarlık yaptığı tespit edilen Nevzat Avcı tutuklandı ve hakkında iddianame hazırlandı. Avcı, 'rüşvet talebinde bulunma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

"YÜZ KIZARTICI SUÇLARDAN SORUŞTURMA DAHÎ YAPILMADI"

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat Avcı SEGBİS ile katıldı. Avcı, iddianameyi ve suçlamaları kabul etmedi. Faten E.'nin kendisine yıkım ve imar cezasını iptal etmesi için kanunsuz teklifte bulunduğunu iddia eden Avcı, "Videoda geçen konuşmalara bakıldığında talep edilen şeylerin oluşmadığı, anlaşma olmadığı görülecektir. Konuşmalar sadece karşılıklı boşboğazlıktan öteye gitmemiştir. Hukuki gerçekliği yoktur. Rüşvet almadım. Hiçbir yerde buluşmadım. Üçüncü kişiye yönlendirmedim. Ortada para pul dönmedi. Kaçak yapı hakkında yıkım kararı ve para cezası vermek belediye encümenine aittir. 2011 yılından beri encümende görev almadım. 39 yıllık memuriyet hayatımda yüz kızartıcı suçlardan soruşturma yapılmadı. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"NE YAPMAM LAZIM DEDİM, SENİN ELİNDE DEDİ"

Şikayetçi Faten E., iş yerinin ruhsatını kaybettiğini ve çalışma izni almak için Aksu Belediyesi'ne gittiğini anlattı. Belediyede bir kadınla görüştükten sonra Nevzat Avcı'ya yönlendirildiğini belirten Faten E., Avcı'nın yıkım kararını durdurmak için cinsel ilişki talep ettiğini ifade etti. Faten E., yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatarak, Avcı'nın kendisine 'Bir gece otelde' dediğini ve bunu kabul etmediğini, ses ve görüntü kaydı aldığını söyledi.

Taraf avukatlarının ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Nevzat Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.