Belediye'den çocuklara tatil hediyesi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla ilki Güneş Mahallesinde gerçekleştirilen "Peter Pan-Sihirli Dünya" adlı çizgi filmi, mahalleli yüzlerce çocuk izledi. Filmi heyecanla izleyen çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi. Film gösterimi sırasında çocuklarını yalnız bırakmayan ebeveynler de etkinlik için Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Çizgi film sinema gösterimi, ikinci günde Çilek Mahallesinde düzenlenirken, etkinlik dizisi bugün de akşam saat 19:00'da Karaduvar Mahallesi Kültür ve Sanat Evi yanında yer alan halı sahada, açık havada küçük çocuklar için gerçekleştirilecek.

Etkinlik toplam 9 mahallede düzenlenecek. 12 Kasım Salı günü Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi önünde, 13 Kasım Çarşamba: Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evi bahçesinde, 14 Kasım Perşembe Yeni Mahalle Zafer Parkı yanı futbol sahasında, 15 Kasım Cuma Kazanlı Mahallesi futbol sahasında, 16 Kasım Cumartesi Adanalıoğlu Mahallesi Kültür ve Sanat Evi arkasındaki Adanalıoğlu Parkında ve 17 Kasım Pazar günü de Huzurkent Mahalle Meydanında çizgi film gösterimi olacak.